«Лейпциг» за 50 млн евро плюс бонусы выкупит Симонса у «ПСЖ». Сумма может вырасти до 80 млн

Хави Симонс станет футболистом «Лейпцига» на постоянной основе.

Немецкий клуб принял решение выкупить 21-летнего полузащитника у «ПСЖ ».

Нидерландец проводил второй сезон в «Лейпциге » на правах аренды.

«Лейпциг» заплатит 50 миллионов евро за футболиста плюс бонусы, с выполнением которых сумма трансфера может вырасти до 80 миллионов евро.

Соглашение с футболистом подпишут до 2027 года.

В этом сезоне Хави Симонс провел 11 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.