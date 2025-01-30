«Лейпциг» за 50 млн евро плюс бонусы выкупит Симонса у «ПСЖ». Сумма может вырасти до 80 млн
Хави Симонс станет футболистом «Лейпцига» на постоянной основе.
Немецкий клуб принял решение выкупить 21-летнего полузащитника у «ПСЖ».
Нидерландец проводил второй сезон в «Лейпциге» на правах аренды.
«Лейпциг» заплатит 50 миллионов евро за футболиста плюс бонусы, с выполнением которых сумма трансфера может вырасти до 80 миллионов евро.
Соглашение с футболистом подпишут до 2027 года.
В этом сезоне Хави Симонс провел 11 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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