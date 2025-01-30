Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Чжэцзян Профешнл» – 4:0
«Локомотив» крупно обыграл китайский «Чжэцзян Профешнл» (4:0) на сборе.
Товарищеский матч
Абу-Даби, ОАЭ
«Локомотив» Россия – «Чжэцзян Профешнл» Китай – 4:0 (1:0, 1:0, 1:0, 1:0)
Команды провели 4 тайма по 30 минут.
Голы: 1:0 – Батраков (18, пенальти), 2:0 – Воробьев (57), 3:0 – Погостнов (87), 4:0 – Пиняев (97).
«Локомотив» (1-й и 2-й таймы): Лантратов (Митрюшкин, 43), Фассон, Монтес, Сильянов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Самошников, Воробьев.
«Локомотив» (3-й и 4-й таймы): Митрюшкин (Веселов, 91), Погостнов, Ньямси, Морозов, Тикнизян, Топинка (Годяев, 99), Тимофеев, Сарвели, Пиняев (Корнеев, 108), Севикян, Раков (Волков, 108).
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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