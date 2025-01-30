Руни хотел бы вернуться к тренерству после отставки из «Плимута»: «Это должен быть правильный клуб. В каждой команде я ставил себя в сложные ситуации»

Уэйн Руни готов продолжать тренерскую деятельность.

Специалист ранее был уволен из «Плимута». Прежде он также работал в «Бирмингеме», «Дерби Каунти», а также в клубе МЛС «Ди Си Юнайтед».

«Я бы хотел вернуться [к работе], но это должен быть правильный клуб.

Всегда есть эго и уверенность в том, что ты можешь извлечь максимум из ситуации. Тем не менее без работы собираюсь наслаждаться временем с семьей. Я не тороплюсь возвращаться – есть другие вещи, которыми я хочу заняться.

В каждом клубе, где я работал, я ставил себя в действительно сложные ситуации. Иногда у тебя есть разные идеи, которые пытаешься донести до игроков, и, может быть, в тебе есть немного высокомерия, когда ты думаешь: «Это правильный путь». Помогает наличие хороших футболистов.

У меня нет проблем с тем, чтобы взяться за работу с молодежной командой как тренеру – я все еще молод, чтобы учиться и развиваться. Важно иметь хорошую группу футболистов с хорошим уровнем», – сказал Уэйн Руни в подкасте Stick to Football.