Ковач о назначении в «Боруссию»: «Важно проявить абсолютную волю и готовность к тяжелой работе, чтобы как можно лучше представить команду в Бундеслиге, ЛЧ и на клубном ЧМ»
Нико Ковач прокомментировал свое назначение в «Боруссию».
Дортмундский клуб сегодня объявил о назначении Ковача главным тренером. Он подписал контракт до 2026 года.
«Переговоры с Ларсом Риккеном (спортивным директором «Боруссии» – Спортс’‘) были очень конструктивными, с необходимой глубиной, ясностью и доверием. Все ответственные лица в «Боруссии» Дортмунд вызывали в ходе бесед очень хорошие чувства, так что я убежден, что в будущем мы сможем многого добиться вместе.
В первую очередь для нас всех сейчас важно проявить абсолютную волю, большое сердце и готовность к тяжелой работе, чтобы как можно лучше представить «Боруссию» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и летом на клубном чемпионате мира. Мы подходим к этому вызову решительно и сосредоточенно», – сказал Ковач.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
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