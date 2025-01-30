Ковач о назначении в «Боруссию»: «Важно проявить абсолютную волю и готовность к тяжелой работе, чтобы как можно лучше представить команду в Бундеслиге, ЛЧ и на клубном ЧМ»

Нико Ковач прокомментировал свое назначение в «Боруссию».

Дортмундский клуб сегодня объявил о назначении Ковача главным тренером. Он подписал контракт до 2026 года.

«Переговоры с Ларсом Риккеном (спортивным директором «Боруссии » – Спортс’‘) были очень конструктивными, с необходимой глубиной, ясностью и доверием. Все ответственные лица в «Боруссии» Дортмунд вызывали в ходе бесед очень хорошие чувства, так что я убежден, что в будущем мы сможем многого добиться вместе.

В первую очередь для нас всех сейчас важно проявить абсолютную волю, большое сердце и готовность к тяжелой работе, чтобы как можно лучше представить «Боруссию» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и летом на клубном чемпионате мира. Мы подходим к этому вызову решительно и сосредоточенно», – сказал Ковач.