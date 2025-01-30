Ковач возглавил «Боруссию». Контракт – до лета 2026-го
Нико Ковач стал главным тренером дортмундской «Боруссии».
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Ковач сменил на этом посту Нури Шахина, уволенного 22 января.
53-летний специалист заключил контракт до 30 июня 2026 года. Он приступит к работе в воскресенье – после игры с «Хайденхаймом».
Последним местом работы Ковача был «Вольфсбург». Тренер возглавлял команду с мая 2022-го по март 2024-го.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Боруссии» Дортмунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем