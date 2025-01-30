Ковач возглавил «Боруссию». Контракт – до лета 2026-го

Нико Ковач стал главным тренером дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ковач сменил на этом посту Нури Шахина, уволенного 22 января.

53-летний специалист заключил контракт до 30 июня 2026 года. Он приступит к работе в воскресенье – после игры с «Хайденхаймом».

Последним местом работы Ковача был «Вольфсбург». Тренер возглавлял команду с мая 2022-го по март 2024-го.