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Гвардиола расчесал себе лоб в 1-м тайме матча с «Брюгге» и получил желтую за споры с судьей во 2-м

Пеп Гвардиола снова расчесал себе лоб.

«Манчестер Сити» принимает «Брюгге» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм). 

В первом тайме главный тренер хозяев поцарапал себе лоб. На 55-й минуте он получил желтую карточку за споры с судьей. 

Фото: кадр из трансляции TNT Sports

Напомним, ранее Гвардиола поцарапал себе лицо после игры с «Фейеноордом» (3:3). Он прокомментировал это так: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно».

Позднее он заявил: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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