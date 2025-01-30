Гвардиола расчесал себе лоб в 1-м тайме матча с «Брюгге» и получил желтую за споры с судьей во 2-м
Пеп Гвардиола снова расчесал себе лоб.
«Манчестер Сити» принимает «Брюгге» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).
В первом тайме главный тренер хозяев поцарапал себе лоб. На 55-й минуте он получил желтую карточку за споры с судьей.
Фото: кадр из трансляции TNT Sports
Напомним, ранее Гвардиола поцарапал себе лицо после игры с «Фейеноордом» (3:3). Он прокомментировал это так: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно».
Позднее он заявил: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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