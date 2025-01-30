Гвардиола расчесал себе лоб в 1-м тайме матча с «Брюгге» и получил желтую за споры с судьей во 2-м

Пеп Гвардиола снова расчесал себе лоб.

«Манчестер Сити » принимает «Брюгге » в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

В первом тайме главный тренер хозяев поцарапал себе лоб. На 55-й минуте он получил желтую карточку за споры с судьей.

Фото: кадр из трансляции TNT Sports

Напомним, ранее Гвардиола поцарапал себе лицо после игры с «Фейеноордом» (3:3). Он прокомментировал это так: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно».

Позднее он заявил : «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом».