«Сити» проигрывает «Брюгге» после первого тайма – 0:1. Англичане скорее вылетят из ЛЧ, чем спасутся, считают букмекеры

«Манчестер Сити» уступает «Брюгге» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:1, перерыв).

Единственный гол в первом тайме был забит на 45-й минуте – отличился полузащитник гостей Рафаэл Нвадике.

«Ман Сити» для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа. В перерыве на успех «горожан» дают коэффициент 2.15, на непоражение «Брюгге» (и вылет «Сити») – 1.70.

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