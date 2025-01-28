«Милану» интересен лучший бомбардир «Удинезе» Лукка. Форвард забил 8 голов в 21 матче сезона Серии А
«Милан» может подписать нападающего «Удинезе».
24-летний Лоренцо Лукка входит в сферу интересов миланского клуба.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на данный момент «Милан» еще не делал предложение о трансфере футболиста.
В нынешнем сезоне Лукка забил 8 голов в 21 матче Серии А и является лучшим бомбардиром «Удинезе».
Статистику игрока можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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