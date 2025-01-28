«Милану» интересен лучший бомбардир «Удинезе» Лукка. Форвард забил 8 голов в 21 матче сезона Серии А

«Милан» может подписать нападающего «Удинезе».

24-летний Лоренцо Лукка входит в сферу интересов миланского клуба.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на данный момент «Милан » еще не делал предложение о трансфере футболиста.

В нынешнем сезоне Лукка забил 8 голов в 21 матче Серии А и является лучшим бомбардиром «Удинезе ».

Статистику игрока можно изучить здесь .