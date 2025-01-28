Грабители пытались проникнуть в дом Беренгера и угрожали вингеру «Атлетика» пистолетом. Алекс успел закрыть дверь и вызвал полицию
Алекс Беренгер не дал грабителям проникнуть в свой дом.
Как сообщает ABC со ссылкой на El Correo, инцидент произошел в понедельник вечером. Трое вооруженных людей в капюшонах проникли в сад возле дома вингера «Атлетика» в Мунгии, когда футболист находился в здании вместе со своей женой.
Заметив злоумышленников, Беренгер закрыл входную дверь из армированного стекла, помешав им войти внутрь. Грабители пытались прорваться внутрь, используя железный прут, но не смогли это сделать. Они также направили на игрока дуло пистолета, чтобы запугать его и заставить открыть дверь.
Алекс включил сигнализацию и вызывал полицию. Нападавшие скрылись с места происшествия на Porsche Cayenne, на котором и приехали.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем