Грабители пытались проникнуть в дом Беренгера и угрожали вингеру «Атлетика» пистолетом. Алекс успел закрыть дверь и вызвал полицию

Алекс Беренгер не дал грабителям проникнуть в свой дом.

Как сообщает ABC со ссылкой на El Correo, инцидент произошел в понедельник вечером. Трое вооруженных людей в капюшонах проникли в сад возле дома вингера «Атлетика » в Мунгии, когда футболист находился в здании вместе со своей женой.

Заметив злоумышленников, Беренгер закрыл входную дверь из армированного стекла, помешав им войти внутрь. Грабители пытались прорваться внутрь, используя железный прут, но не смогли это сделать. Они также направили на игрока дуло пистолета, чтобы запугать его и заставить открыть дверь.

Алекс включил сигнализацию и вызывал полицию. Нападавшие скрылись с места происшествия на Porsche Cayenne, на котором и приехали.