Даниэль Карвахаль: «Мбаппе – один из лучших в мире, если не лучший. Фантастический парень, ощущение, что он уже 5-6 лет в «Реале»

Даниэль Карвахаль оценил адаптацию Килиана Мбаппе в «Реале».

«Он забивает очень много голов и фантастически адаптировался в команде с первого дня. Надеюсь, он продолжит забивать.

Является ли он лучшим игроком в мире, узнаем в конце этого сезона, потому что командные успехи имеют большое значение. Это важный момент. Но он в тройке лучших.

Килиан – лидер. Он один из лучших в мире, если не лучший. Он присоединился к команде и стал еще одним из нас. Фантастический парень.

Такое ощущение, что он в «Реале» уже пять или шесть лет», – сказал защитник «Реала » Даниэль Карвахаль .