Даниэль Карвахаль: «Мбаппе – один из лучших в мире, если не лучший. Фантастический парень, ощущение, что он уже 5-6 лет в «Реале»
Даниэль Карвахаль оценил адаптацию Килиана Мбаппе в «Реале».
«Он забивает очень много голов и фантастически адаптировался в команде с первого дня. Надеюсь, он продолжит забивать.
Является ли он лучшим игроком в мире, узнаем в конце этого сезона, потому что командные успехи имеют большое значение. Это важный момент. Но он в тройке лучших.
Килиан – лидер. Он один из лучших в мире, если не лучший. Он присоединился к команде и стал еще одним из нас. Фантастический парень.
Такое ощущение, что он в «Реале» уже пять или шесть лет», – сказал защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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