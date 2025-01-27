«Вольфсбург» арендовал защитника «Брентфорда» Роэрслева с правом выкупа за 6,5 млн евро

Мадс Роэрслев стал игроком «Вольфсбурга».

Немецкий клуб объявил о подписании защитника «Брентфорда » на правах аренды с опцией выкупа. По информации Флориана Плеттенберга, полноценный трансфер обойдется «волкам» в 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний датчанин провел 19 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.vfl-wolfsburg.de/