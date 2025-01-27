«Вольфсбург» арендовал защитника «Брентфорда» Роэрслева с правом выкупа за 6,5 млн евро
Мадс Роэрслев стал игроком «Вольфсбурга».
Немецкий клуб объявил о подписании защитника «Брентфорда» на правах аренды с опцией выкупа. По информации Флориана Плеттенберга, полноценный трансфер обойдется «волкам» в 6,5 миллиона евро.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний датчанин провел 19 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вольфсбурга»
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