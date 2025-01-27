Аршавин о продаже Артура: «Играет назад и поперек за 15 млн… Я бы мог за 15 млн рублей так делать. Когда он принимал мяч, все время был лицом к своим воротам»
Бразильский полузащитник перешел из «Зенита» в «Ботафого» за 10 миллионов евро.
– Думаю, никто не расстроился, что Артур ушел. По большому счету, потеря пока одна.
– Он чемпионство принес своим голом.
– Хорошо. Если морально легче так, что его взяли. Но в плане игры, человек, который играет назад и поперек за 15 миллионов… Я бы мог за 15 миллионов рублей так делать.
– Это провал?
– У него не удалась игра в «Зените». Для «Зенита» тоже хорошо, что он ушел – и это все быстро произошло.
Ладно, если бы он пробовал и у него бы не получалось, где-то отнимали бы мяч. Но он, когда принимал мяч, все время был лицом к своим воротам.
Сейчас уже можно сказать. В товарищеском матче с «Кайратом», когда меня заменили, мы пошли в ложу. Тогда Артур играл, я говорю: «Начерти точку, где Артур получит мяч, проведи параллельную линию и посмотри, где после него оказывается мяч».
Там почти все было назад и поперек. Но еще был эпизод, где он был в центре поля на чужой половине и тащил мяч до линии штрафной.
Я подумал, что моя гипотеза сейчас рухнет, но он развернулся, сделал два-три шага назад и отдал центральному защитнику, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.
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