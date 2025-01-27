Аршавин о продаже Артура: «Играет назад и поперек за 15 млн… Я бы мог за 15 млн рублей так делать. Когда он принимал мяч, все время был лицом к своим воротам»

Андрей Аршавин прокомментировал продажу Артура.

Бразильский полузащитник перешел из «Зенита» в «Ботафого» за 10 миллионов евро.

– Думаю, никто не расстроился, что Артур ушел. По большому счету, потеря пока одна.

– Он чемпионство принес своим голом.

– Хорошо. Если морально легче так, что его взяли. Но в плане игры, человек, который играет назад и поперек за 15 миллионов… Я бы мог за 15 миллионов рублей так делать.

– Это провал?

– У него не удалась игра в «Зените ». Для «Зенита» тоже хорошо, что он ушел – и это все быстро произошло.

Ладно, если бы он пробовал и у него бы не получалось, где-то отнимали бы мяч. Но он, когда принимал мяч, все время был лицом к своим воротам.

Сейчас уже можно сказать. В товарищеском матче с «Кайратом», когда меня заменили, мы пошли в ложу. Тогда Артур играл, я говорю: «Начерти точку, где Артур получит мяч, проведи параллельную линию и посмотри, где после него оказывается мяч».

Там почти все было назад и поперек. Но еще был эпизод, где он был в центре поля на чужой половине и тащил мяч до линии штрафной.

Я подумал, что моя гипотеза сейчас рухнет, но он развернулся, сделал два-три шага назад и отдал центральному защитнику, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин .