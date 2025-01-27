«ПСЖ» продлил контракт с Qatar Airways до 2028-го

«ПСЖ» продлил спонсорский контракт с Qatar Airways.

«ПСЖ» с гордостью объявляет о продлении своего партнерства с Qatar Airways, признанной лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax в 2024 году.

Это продление, рассчитанное до 2028 года, укрепляет давнее партнерство между Qatar Airways и клубом, основанное на общих ценностях совершенства, амбиций и инноваций. Партнерство будет расширяться в рамках группы Qatar Airways, объединяя Qatar Duty Free и международный аэропорт Хамад.

Логотип Qatar Airways по-прежнему будет с гордостью красоваться на футболках «Пари Сен-Жермен», а также на тренировочной и разминочной форме для всех соревнований, включая Лигу 1 и соревнования УЕФА», – говорится на сайте «ПСЖ».

Фото: psg.fr