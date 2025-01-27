Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл московскому «Динамо» и «Ноа», «Динамо» Махачкала победило «Арду»
«Динамо» Махачкала обыграло болгарскую «Арду» (3:2).
Товарищеские матчи
Катар
«Зенит» – «Динамо» – 1:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Маричаль (58), 0:2 – Фомин (70), 1:2 – Соболев (80), 1:3 – Гладышев (86).
«Зенит» (1-й тайм): Латышонок, Сантос, Нино, Эракович, Горшков, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике (Чернов, 46), Мостовой, Соболев.
«Динамо» (1-й тайм): Лунев, Бессмертный, Бальбуэна, Смелов, Скопинцев, Лаксальт, Александров, Карраскаль, Макаров, Нгамале, Маухуб.
«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Даса, Маричаль, Кутицкий, Фернандес, Гагнидзе, Фомин, Окишор, Гладышев, Артур, Боков.
«Зенит» – «Ноа» Армения – 1:2 (0:1)
Гол «Зенита»: 1:2 – Ерохин (76).
«Зенит» (стартовый состав): Адамов, Чернов, Чистяков, Лобов, Тарасов, Ду Кейрос, Вершинин, Ерохин, Ахметов, Лусиано, Кассьерра.
Турция
«Динамо» Махачкала – «Арда» – 3:2 (1:1)
Голы «Динамо»: Агаларов (пенальти), Будунов, Гаджиев (пенальти).
«Динамо» Махачкала (стартовый): Т. Магомедов, Джабраилов, Ахмедов, Шумахов, Табидзе, Юсупов, Зинович, Джавад, Помешкин, Агаларов, игрок на просмотре.
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