ПАОК победил в чемпионате Греции впервые за месяц. Единственный мяч забили после выхода Чалова и Оздоева

ПАОК минимально обыграл «Левадиакос» в 20-м туре Суперлиги Греции.

Магомед Оздоев и Федор Чалов появились на поле во втором тайме: Оздоев вышел на 52-й минуте, Чалов – на 70-й. Победный мяч на 82-й минуте забил лучший бомбардир команды Мади Камара.

Для ПАОК это 1-я победа за последние 4 матча чемпионата страны (до этого дважды проиграли, 1 раз сыграли вничью) и 2-я подряд с учетом игры против «Славии» в Лиге Европы. Предыдущий раз в Суперлиге Греции команда побеждала 22 декабря «Атромитос». ПАОК остался на 4-м месте.

Следующий матч ПАОК сыграет против «Сосьедада» в последнем туре общего этапа ЛЕ 30 января, а 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск .

Полная запись матча ПАОК – «Левадиакос» с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского