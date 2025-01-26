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  • «24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен». Фанаты «Тоттенхэма» развернули баннер на матче с «Лестером»
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«24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен». Фанаты «Тоттенхэма» развернули баннер на матче с «Лестером»

Фанаты «Тоттенхэма» сделали заявление во время матча с «Лестером».

«Шпоры» проиграли «Лестеру» на своем поле со счетом 1:2 в 23-м туре АПЛ.

Во время матча болельщики «Тоттенхэма» развернули баннер, содержащий послание для руководства клуба.

«24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен», – говорилось в нем.

Фото: x.com/FootballTalkHQ

Единственный трофей, выигранный «Тоттенхэмом» в указанный период – Кубок английской лиги в 2008 году.

В текущем сезоне АПЛ команда идет на 15-м месте.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Talk
logoТоттенхэм
болельщики
logoпремьер-лига Англия
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