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  • О′Хара о Постекоглу: «У него нет плана Б, плана В, он не хочет менять свой стиль. «Тоттенхэм» борется за выживание, если бы Моуринью, Почеттино, Конте шли на 15-м месте, их бы выгнали»
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О′Хара о Постекоглу: «У него нет плана Б, плана В, он не хочет менять свой стиль. «Тоттенхэм» борется за выживание, если бы Моуринью, Почеттино, Конте шли на 15-м месте, их бы выгнали»

Джейми О′Хара раскритиковал Энджа Постекоглу за тактическую упрямость.

«Шпоры» проиграли «Лестеру» на своем поле со счетом 1:2 в матче 23-го тура АПЛ.

«Проблема в том, что игроки, которые есть в наличии, не справляются со своей задачей. У вас есть Дэниэл Леви, который не хочет лезть в карман и подписывать игроков, когда команда страдает из-за травм, он не может довести трансфер до конца, потому что не хочет платить деньги.

И у вас есть тренер Постекоглу, который настолько упрям, что не хочет менять свой стиль игры. У него нет плана Б, плана В. Он не хочет менять то, как хочет играть. И у них закончились идеи. У «Тоттенхэма» закончились идеи, потому что они знают только один способ игры.

Он не знает, как добиться результата. Они борются за выживание. «Тоттенхэм» борется за выживание. Я вам говорю. Команды под ними набирают очки. Посмотрите на команды вокруг них. «Вест Хэм» уволил тренера. «Эвертон» уволилтренера. «Манчестер Юнайтед» уволил тренера. «Вулверхэмптон» уволил  тренера. Вы действительно думаете, что им не угрожает вылет? Конечно, угрожает.

Я знаю, что есть травмы, знаю, что есть проблемы, но это неприемлемо. Нельзя проигрывать 13 матчей в Премьер-лиге в качестве тренера «Тоттенхэма». Да, у вас есть ответный полуфинал Кубка английской лиги против «Ливерпуля», который сейчас, без сомнения, лучшая команда в Европе, и вы цепляетесь за надежду, что, возможно, попадете в финал. И Эндж выдает: «Мы выиграем трофей в мой второй сезон». Да ну, перестаньте.

Ты тренер «Тоттенхэма». Ты на 15-м месте в таблице. Ты проиграл 13 матчей. Это неприемлемо. Любого другого тренера – Харри Реднаппа, Хуанде Рамоса, всех этих тренеров, Почеттино, Конте, Моуринью – если бы они были на 15-м месте в таблице, их бы уже выгнали. Все. До свидания.

Почему Эндж получает поблажки? Почему? Я этого не понимаю. Это из-за Моуринью и Конте и того, что он играет в атакующий футбол? Да кому вообще нужен атакующий футбол? Серьезно, кому? Вы должны быть организованы», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
logoХуанде Рамос
logoЛестер
logoЭндж Постекоглу
logoАнтонио Конте
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Англия
logoХарри Реднапп
logoМаурисио Почеттино
logoДжейми О′Хара
logoДэниэл Леви
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