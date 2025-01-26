Юран о ситуации с Бителло: «Сначала надо понять причину: не хочу играть в «Динамо», отдыхал больше, проблемы у родственников. Потом принимать решения»

Сергей Юран прокомментировал ситуацию с Бителло и «Динамо».

Напомним, 13 января футболисты «Динамо » вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.

«Я не знаю личных причин. В такой ситуации я не был, у меня игроки не опаздывали, но сперва надо с футболистом переговорить. Понять причины и потом делать выводы. Что с плеча рубить?

Ну, не приехал, на это должны быть какие-то причины: я не хочу играть у вас, я отдыхал больше, у меня проблемы были у родственников. Причину нужно понять, а потом принимать решения», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».