Юран о ситуации с Бителло: «Сначала надо понять причину: не хочу играть в «Динамо», отдыхал больше, проблемы у родственников. Потом принимать решения»
Сергей Юран прокомментировал ситуацию с Бителло и «Динамо».
Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.
«Я не знаю личных причин. В такой ситуации я не был, у меня игроки не опаздывали, но сперва надо с футболистом переговорить. Понять причины и потом делать выводы. Что с плеча рубить?
Ну, не приехал, на это должны быть какие-то причины: я не хочу играть у вас, я отдыхал больше, у меня проблемы были у родственников. Причину нужно понять, а потом принимать решения», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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