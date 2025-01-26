Экс-судья Иттуральде согласен с пенальти в ворота «Атлетико» в игре с «Вильярреалом»: «Мандава может коснуться мяча левой ногой, но подбирает его правой»
Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с пенальти в ворота «Атлетико».
Мадридская команда сыграла вничью с «Вильярреалом» в 21-м туре Ла Лиги (1:1).
На 28-й минуте судья Хосе Мария Санчес Мартинес назначил 11-метровый в ворота «матрасников» – Жерар Морено упал в штрафной площади после подката Рейнилду Мандава. Морено сам пробил пенальти и открыл счет.
«Он может коснуться мяча левой ногой, но подбирает его правой ногой, сбивая соперника.
Он садится на левую лодыжку Жерара Морено – не то чтобы бьет, но сбивает с ног», – сказал экс-судья.
Симеоне о пенальти в ворота «Атлетико» в матче с «Вильярреалом»: «Есть арбитр, ВАР, 4-й судья. Они интерпретировали это так – так что это пенальти»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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