«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 в этом сезоне – 14 побед и 5 ничьих
«ПСЖ» идет без поражений в чемпионате Франции.
Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Реймсом» в 19-м туре Лиги 1 (1:1).
Парижский клуб не проигрывает в текущем чемпионате – 14 побед и 5 ничьих. «ПСЖ» – единственный клуб из топ-5 лиг, которому пока это удается.
Команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 47 очками. Идущий вторым «Марсель» отстает на 10 баллов, но имеет игру в запасе.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Брестом». Игра состоится 1 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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