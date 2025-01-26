«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 в этом сезоне – 14 побед и 5 ничьих

«ПСЖ» идет без поражений в чемпионате Франции.

Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Реймсом » в 19-м туре Лиги 1 (1:1).

Парижский клуб не проигрывает в текущем чемпионате – 14 побед и 5 ничьих. «ПСЖ» – единственный клуб из топ-5 лиг, которому пока это удается.

Команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 47 очками. Идущий вторым «Марсель» отстает на 10 баллов, но имеет игру в запасе.

В следующем туре «ПСЖ » сыграет на выезде с «Брестом». Игра состоится 1 февраля.