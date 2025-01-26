Фанаты «Вальядолида» требовали ухода Роналдо во время матча с «Реалом» – болельщики подняли желтые листовки в знак протеста. Бразилец купил клуб в 2018 году
Болельщики «Вальядолида» недовольны руководством во главе с Роналдо.
Во время матча с «Реалом» фанаты «Вальядолида» подняли вверх желтые листовки, обращенные к бывшему форварду сборной Бразилии с требованием покинуть клуб.
Таким способом они хотели выразить протест против того направления, в котором движется клуб после его покупки Роналдо в 2018 году.
Болельщики недовольны результатами и трансферной политикой «Вальядолида». Клуб идет последним в турнирной таблице Ла Лиги.
В ходе матча неоднократно звучали скандирования с критикой в адрес бразильца. Роналдо решил не присутствовать на трибуне стадиона «Хосе Соррилья» из-за возможных последствий.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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