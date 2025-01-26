Фанаты «Вальядолида» требовали ухода Роналдо во время матча с «Реалом» – болельщики подняли желтые листовки в знак протеста. Бразилец купил клуб в 2018 году

Болельщики «Вальядолида» недовольны руководством во главе с Роналдо.

Во время матча с «Реалом » фанаты «Вальядолида » подняли вверх желтые листовки, обращенные к бывшему форварду сборной Бразилии с требованием покинуть клуб.

Таким способом они хотели выразить протест против того направления, в котором движется клуб после его покупки Роналдо в 2018 году.

Болельщики недовольны результатами и трансферной политикой «Вальядолида». Клуб идет последним в турнирной таблице Ла Лиги .

В ходе матча неоднократно звучали скандирования с критикой в адрес бразильца. Роналдо решил не присутствовать на трибуне стадиона «Хосе Соррилья» из-за возможных последствий.

Изображение: кадр из трансляции DAZN