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Дортмундская «Боруссия» опустилась на 11-е место в Бундеслиге после 19-го тура. Клуб на 22 очка отстает от «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» опустилась на 11-е место в Бундеслиге.

Команда, которой временно руководит Майк Тулльберг после отставки Нури Шахина, сыграла вничью с «Вердером» в 19-м туре чемпионата Германии (2:2), упустив преимущество в два мяча. На счету «Боруссии» теперь 26 очков. 

Дортмундцы опустились на 11-ю строчку в турнирной таблице, пропустив вперед менхенгладбахскую «Боруссию» – команда Джерардо Сеоане разгромила «Бохум» (3:0) и вышла на 8-е место, набрав 27 очков. «Вердер» и «Фрайбург» также имеют в своем активе по 27 баллов и занимают 9-е и 10-е места соответственно. 

От лидера чемпионата, «Баварии», «Боруссия» отстает уже на 22 очка.

В следующем туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Хайденхаймом» на выезде. Встреча состоится 1 февраля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoФрайбург
Майк Тулльберг
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