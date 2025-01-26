Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Левадиакос», Чалов и Оздоев сыграли. Спортс’‘ показывал матч

ПАОК победил дома «Левадиакос» в 20-м туре Суперлиги Греции.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева обыграла благодаря голу Мади Камара в концовке. Оба россиянина вышли на поле во втором тайме, победный мяч ПАОК забил после появления обоих на поле.

Спортс’’ показывал игру в прямом эфире с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.

ПАОК остался на 4-м месте – в 7 очках от лидирующего «Олимпиакоса». Команда Чалова и Оздоева сократила отрыв от «Панатинаикоса» с 3-го места до 3 очков, ближайший конкурент в параллельном матче сыграл с лидером вничью (1:1)

ПАОК выиграл в чемпионате Греции впервые за 4 последних тура. Это 2-я победа команды за неделю с учетом 2:0 против «Славии» в Лиге Европы.

Следующий матч ПАОК проведет против «Сосьедада» в последнем туре общего этапа ЛЕ 30 января, а 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск .

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции