Иван Коновалов: «Сербы считают, что история России – часть их истории. Везде русские сувениры, флаги, рестораны с русской кухней»

Иван Коновалов рассказал об отношении сербов к России.

С 2015 по 2016 год российский вратарь выступал за сербский клуб «Раднички» из города Ниш, в 2017 году – за сербскую команду «Бачка Топола».

– О Сербии хвалебно отзываются все россияне, которые там были. Как понимаю, ты тоже?

– Да, там круто. Особенно в плане еды. Она там очень вкусная. И ее много нельзя есть, потому что может прилипнуть лишний груз (смеется).

В Сербии это надо фильтровать, дозировать. Плескавица – очень вкусная. Там еще ее как‑то по‑особенному делают.

– Братские отношения с Россией ощущаются?

– Конечно. Среди старшего поколения многие знают русский довольно неплохо, а историю нашей страны – и вовсе хорошо.

– К тебе начинали теплее относиться, когда узнавали, что ты из России?

– Сразу начинали на русском говорить.

Там правда любят русских. Везде русские сувениры, флаги, рестораны с русской кухней. Сербы считают, что история России – часть их истории.

– Сами сербы чем‑то отличаются от русских?

– Они более эмоциональные, как я считаю. А так, плюс‑минус схожая ментальность, – сказал Иван Коновалов.