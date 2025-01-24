Иван Коновалов: «Сербы считают, что история России – часть их истории. Везде русские сувениры, флаги, рестораны с русской кухней»
С 2015 по 2016 год российский вратарь выступал за сербский клуб «Раднички» из города Ниш, в 2017 году – за сербскую команду «Бачка Топола».
– О Сербии хвалебно отзываются все россияне, которые там были. Как понимаю, ты тоже?
– Да, там круто. Особенно в плане еды. Она там очень вкусная. И ее много нельзя есть, потому что может прилипнуть лишний груз (смеется).
В Сербии это надо фильтровать, дозировать. Плескавица – очень вкусная. Там еще ее как‑то по‑особенному делают.
– Братские отношения с Россией ощущаются?
– Конечно. Среди старшего поколения многие знают русский довольно неплохо, а историю нашей страны – и вовсе хорошо.
– К тебе начинали теплее относиться, когда узнавали, что ты из России?
– Сразу начинали на русском говорить.
Там правда любят русских. Везде русские сувениры, флаги, рестораны с русской кухней. Сербы считают, что история России – часть их истории.
– Сами сербы чем‑то отличаются от русских?
– Они более эмоциональные, как я считаю. А так, плюс‑минус схожая ментальность, – сказал Иван Коновалов.
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