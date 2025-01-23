«Барселона» решит, предлагать ли Рафинье новый контракт, по итогам этого сезона

«Барселона» примет решение о будущем Рафиньи Диаса в этом году.

Контракт 28-летнего вингера с клубом действует до 2027 года.

По информации Mundo Deportivo, в «Барсе» считают текущий сезон ключевым в вопросе о будущем бразильца. По его итогам каталонцы решат, предлагать ли игроку новое соглашение, или же рассмотреть предложения о трансфере.

Сам футболист хочет остаться в «блаугране».

В текущем розыгрыше Ла Лиги Рафинья провел 20 матчей, отличившись 11 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь .