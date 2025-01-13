Отклонена апелляция на 2-матчевую дисквалификацию Винисиуса. Вингер «Реала» получил красную в игре с «Валенсией»
Дисквалификация Винисиуса Жуниора осталась в силе.
Вингер «Реала» был дисквалифицирован на два матча за толчок сзади в голову вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски в матче Ла Лиги (2:1).
По итогам эпизода Винисиусу была показана красная карточка.
Апелляционный комитет отклонил апелляцию, поданную «Реалом», сохранив тем самым дисквалификацию футболиста на две игры чемпионата Испании.
«Реал» еще может подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD) в течение 15 рабочих дней. Если этого не произойдет, Винисиус пропустит матчи с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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