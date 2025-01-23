Райс о 3:0 с Загребом: «Быстрый гол помог «Арсеналу», потом нужно было лишь сохранять терпение и не допускать ошибок»
Деклан Райс оценил победу над загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Многие команды приезжают к нам и играют в обороне пятью защитниками, четырьмя игроками в полузащите и одним форвардом. Такую оборону трудно взломать.
Быстрый гол помог нам вкатиться в игру, после чего нужно было лишь сохранять терпение и не допускать ошибок. Были моменты, когда мы делали слишком много касаний и едва не поплатились за это.
Второй тайм получился удачным. Мы вовремя прессинговали и в итоге забили два отличных гола, завершив матч на высокой ноте», – сказал полузащитник «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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