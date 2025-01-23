Райс о 3:0 с Загребом: «Быстрый гол помог «Арсеналу», потом нужно было лишь сохранять терпение и не допускать ошибок»

Деклан Райс оценил победу над загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Многие команды приезжают к нам и играют в обороне пятью защитниками, четырьмя игроками в полузащите и одним форвардом. Такую оборону трудно взломать.

Быстрый гол помог нам вкатиться в игру, после чего нужно было лишь сохранять терпение и не допускать ошибок. Были моменты, когда мы делали слишком много касаний и едва не поплатились за это.

Второй тайм получился удачным. Мы вовремя прессинговали и в итоге забили два отличных гола, завершив матч на высокой ноте», – сказал полузащитник «Арсенала».