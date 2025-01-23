14 очков Павлидиса за хет-трик «Барселоне» – лучший результат тура в ЛЧ. У Родриго, Рафиньи и Левелинга по 13

Лучший результат в 7-м туре фэнтези ЛЧ на Спортсе показал Эвангелос Павлидис.

Нападающий «Бенфики» набрал 14 очков в игре с «Барселоной» (+2 за игру, +12 за голы). В фэнтези Павлидиса выбрали 0,31% игроков.

13 очков у полузащитника «Штутгарта» Джейми Левелинга (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), в фэнтези-турнире его выбрали 0,31% менеджеров.

По 13 очков также у полузащитников «Барселоны» Рафиньи (+3 за полный матч, +10 за голы) и «Реала» Родриго (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Рафинью выбрали 40,41% пользователей, а Родриго – 1,98%.

Последний дедлайн общего этапа ЛЧ – 23:00 мск в среду, 29 января.