Эмерсон травмировался на 4-й минуте матча с «Жироной». Защитника «Милана» заменил Калабрия
Эмерсон Роял получил повреждение в матче с «Жироной».
«Милан» принимает «Жирону» (0:0, первый тайм) в 7-м туре Лиги чемпионов. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник миланцев получил травму уже на 4-й минуте игры. Тренерскому штабу пришлось делать вынужденную замену. На поле вышел Давиде Калабрия.
В этом сезоне Эмерсон Роял провел 25 матчей во всех турнирах. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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