Фримпонг извинился за то, что пнул цветы на «Метрополитано». Болельщица «Атлетико» возлагает их на каждом домашнем матче с 1996-го в честь экс-игрока Пантича, известного своими угловыми
«Атлетико» обыграл «Байер» (2:1) в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов.
Гости вышли вперед на 46-й минуте игры после гола Пьеро Инкапиэ. Когда Фримпонг подошел к празднующим товарищам по команде, он пнул лежащие на земле цветы. Этот поступок разозлил болельщиков и игроков «Атлетико».
Цветы возлагаются болельщицей Маргаритой Луэнго у углового флажка на стадионе «Атлетико» с 1996 года в честь легенды клуба Милинко Пантиче, который был известен своими угловыми подачами.
«После вчерашней игры я узнал о традиции возлагать букеты цветов на «Метрополитано». Я не знал об этом, в момент гола поддался волнению и совершил ошибку. Прошу прощения у болельщиков «Атлетико» и особенно у Маргариты», – написал защитник «Байера» на следующий день после матча.
Луэнго впервые положила четыре гвоздики на поле в январе 1996 года в рамках матча, в котором «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 4:1. Было решено, что этот жест станет традицией, и теперь букет цветов возлагается к угловому флагу на каждой домашней игре.
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