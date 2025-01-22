Ведущая Match of the Day Логан оговорилась, назвав Салаха Мо Фара. Фаулер отреагировал: «Он легко преодолел 10 000 метров, должно быть»
Во время трансляции Лиги чемпионов на Amazon Prime Фаулер и Логан работали на матче «Ливерпуля» с «Лиллем» (2:1). Ведущая оговорилась, говоря об игре Мохамеда Салаха, назвав вингера «Мо Фара».
Мо Фара – британский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции, олимпийский чемпион.
«Это был вечер пары новичков. Первый игрок «Ливерпуля», забивший 50 голов, и первый игрок «Ливерпуля», ставший Мо Фара. Он, должно быть, легко преодолел 10 000 метров», – сказал экс-игрок мерсисайдцев.
«Новый формат Лиги чемпионов – марафон, а не спринт. Обычно в январе нас здесь не было.
Приносим извинения за столкновение спортивных миров. Извините, что Мо Фара в трендах твиттера. Мо Салах должен быть в тренде, потому что он феноменален», – ответила на это Логан.
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