Робби Фаулер поддразнил новую ведущую Match of the Day Гэбби Логан.

Во время трансляции Лиги чемпионов на Amazon Prime Фаулер и Логан работали на матче «Ливерпуля » с «Лиллем » (2:1). Ведущая оговорилась, говоря об игре Мохамеда Салаха, назвав вингера «Мо Фара».

Мо Фара – британский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции, олимпийский чемпион.

«Это был вечер пары новичков. Первый игрок «Ливерпуля», забивший 50 голов, и первый игрок «Ливерпуля », ставший Мо Фара. Он, должно быть, легко преодолел 10 000 метров», – сказал экс-игрок мерсисайдцев.

«Новый формат Лиги чемпионов – марафон, а не спринт. Обычно в январе нас здесь не было.

Приносим извинения за столкновение спортивных миров. Извините, что Мо Фара в трендах твиттера. Мо Салах должен быть в тренде, потому что он феноменален», – ответила на это Логан.