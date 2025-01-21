«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа. Клубы заключат сделку сегодня
Кайл Уокер близок к переходу в «Милан» из «Манчестер Сити».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вчера клубы сделали новый шаг в переговорах. Сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа. Сам защитник согласился снизить зарплату на ближайшие полгода.
Сегодня соглашение между сторонами должно быть заключено, после чего Уокер получит разрешение на перелет в Милан и прохождение медосмотра, который может состояться завтра.
Не исключено, что англичанин посетит матч «Милана» и «Жироны» в Лиге чемпионов.
Уокер провел 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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