«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа. Клубы заключат сделку сегодня

Кайл Уокер близок к переходу в «Милан» из «Манчестер Сити».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вчера клубы сделали новый шаг в переговорах. Сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа. Сам защитник согласился снизить зарплату на ближайшие полгода.

Сегодня соглашение между сторонами должно быть заключено, после чего Уокер получит разрешение на перелет в Милан и прохождение медосмотра, который может состояться завтра.

Не исключено, что англичанин посетит матч «Милана » и «Жироны» в Лиге чемпионов.

Уокер провел 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .