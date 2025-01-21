Джонс заявил, что Азар лучше Салаха как футболист. Позже хавбек «Ливерпуля» выложил фото с Мо: «Тот, кого я предпочел бы видеть в своей команде»
«Знаю, что это может показаться немного странным для наших болельщиков, потому что такие сравнения присутствуют, но Азар – это тот футболист, за просмотр игры которого я бы заплатил. Знаю, что мы сравниваем его с Мохамедом Салахом.
Я исхожу от того, кого видел в детстве, чья игра мне нравилась и на кого я хотел быть похож. Это был Эден Азар. Каждый матч я смотрел на него и думал: «Вау, вот это футбол».
Как футболист Азар лучше Салаха? По-моему, да. Но кого бы вы выбрали в свою команду? Все скажут, что Салаха, потому что он приносит голы и голевые передачи», – сказал полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс в интервью TNT Sports.
После этого интервью Джонс опубликовал фотографию с Салахом и написал: «Тот, кого я предпочел бы видеть в своей команде».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий