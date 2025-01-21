Джонс заявил, что Азар лучше Салаха как футболист. Позже хавбек «Ливерпуля» выложил фото с Мо: «Тот, кого я предпочел бы видеть в своей команде»

Кертис Джонс высказался относительно сравнений Мохамеда Салаха и Эдена Азара.

«Знаю, что это может показаться немного странным для наших болельщиков, потому что такие сравнения присутствуют, но Азар – это тот футболист, за просмотр игры которого я бы заплатил. Знаю, что мы сравниваем его с Мохамедом Салахом .

Я исхожу от того, кого видел в детстве, чья игра мне нравилась и на кого я хотел быть похож. Это был Эден Азар . Каждый матч я смотрел на него и думал: «Вау, вот это футбол».

Как футболист Азар лучше Салаха? По-моему, да. Но кого бы вы выбрали в свою команду? Все скажут, что Салаха, потому что он приносит голы и голевые передачи», – сказал полузащитник «Ливерпуля » Кертис Джонс в интервью TNT Sports.

После этого интервью Джонс опубликовал фотографию с Салахом и написал: «Тот, кого я предпочел бы видеть в своей команде».