Директор «Реала» Бутрагеньо: «Мбаппе может забить и решить исход матча в любой момент – это привилегия. Нужно этим пользоваться»

Эмилио Бутрагеньо высказался относительно игры Килиана Мбаппе за «Реал».

Французский нападающий забил 12 голов и сделал 2 передачи в 18 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

«Мы все знаем способности этого футболиста. В любой момент он может забить гол и решить исход матча. Это привилегия для нас. Нужно этим пользоваться.

Вполне нормально, что с течением времени он лучше узнает своих партнеров, а партнеры лучше узнают его.

То, что Килиан играет за «Реал », – это привилегия», – сказал директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо .