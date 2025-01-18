Защитник «Леганеса» Настасич набрал 12 очков благодаря голу «Атлетико». Это всего 7-й мяч в карьере защитника

«Леганес» дома обыграл «Атлетико» в 20-м туре Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Матия Настасич. У защитника «Леганеса» 12 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+2 за полный матч, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали всего 3 игрока (0,04%). Это лишь 7-й мяч в карьере 31-летнего защитника.

«Атлетико» проиграл впервые за 16 матчей – прервалась самая длительная победная серия в истории клуба. На 90-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

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