Защитник «Леганеса» Настасич набрал 12 очков благодаря голу «Атлетико». Это всего 7-й мяч в карьере защитника
«Леганес» дома обыграл «Атлетико» в 20-м туре Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Матия Настасич. У защитника «Леганеса» 12 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+2 за полный матч, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали всего 3 игрока (0,04%). Это лишь 7-й мяч в карьере 31-летнего защитника.
«Атлетико» проиграл впервые за 16 матчей – прервалась самая длительная победная серия в истории клуба. На 90-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ла Лиги на Спортсе’‘
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