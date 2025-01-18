Боаду из «Бохума» набрал 14 очков за хет-трик «Лейпцигу». До этого у форварда было 2 гола и 8 очков за сезон

«Лейпциг» на выезде упустил победу над «Бохумом» (3:3).

Гости вели 3:0 к 21-й минуте, во 2-м тайме Майрон Боаду забил 3 мяча за 13 минут и установил итоговый счет. У нападающего «Бохума» 14 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы), его выбрали всего 26 человек (0,51%).

До игры с «Лейпцигом» у Боаду было всего 8 фэнтези-очков и 2 гола в 10 играх чемпионата.

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