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Батак о действиях НАТО в Югославии: «Одна бомба упала в 200 метрах от меня. Семья жила в бомбоубежище. В Нови-Саде были разбомблены обе набережные»

Радослав Батак поделился воспоминаниями о войне в Югославии.

Когда вы были в армии?

– В 1999 году.

Как вы туда попали?

– Просто получил повестку. Тогда я играл в «Воеводине», но было непонятно, буду я играть за основной состав или нет. Поэтому в декабре 1998 года я попал в армию. А в марте 1999 года НАТО стало бомбить Сербию. Так что я год не играл в футбол.

Самая известная бомбардировка произошла 25 марта. Чем вы занимались в этот день?

– Я был в своей военной части рядом с Белградом. С казармы, в которой я жил, сорвало крышу из-за бомбы. После этого мы сменили локацию на другую.

Вы участвовали непосредственно в боевых действиях?

– Будем считать, что нет. Но рядом со мной падали бомбы. Не знаю, считать это или нет. Однажды бомба упала в 200 метрах от меня.

Какими были послевоенные Белград и Нови-Сад, в котором вы жили?

– В Нови-Саде были разбомблены обе набережные, людям понадобилось время, чтобы их восстановить.

Где в те нелегкие минуты были ваши родные?

– Моя семья жила в бомбоубежище, – сказал бывший защитник «Динамо».

Бомбардировки Югославии проходили с 24 марта по 10 июня 1999 года в рамках операции НАТО «Союзная сила». Поводом стали этнические столкновения между сербами и албанским населением Косово.

«Российские военные – герои для Сербии. Все очень переживали за них». Батак о броске на Приштину

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Политика
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Радослав Батак
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