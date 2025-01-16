У «Милана» самая высокая посещаемость домашних матчей Серии А в сезоне. «Интер» – 2-й, «Рома» – 3-я, «Ювентус» – 6-й

«Милан» лидирует по посещаемости матчей в текущем сезоне Серии А.

Согласно рейтингу Calcio e Finanza, средняя посещаемость домашних матчей «россонери» в сезоне-2024/25 составляет 71 572 зрителя. Второе место по данному показателю занимает «Интер » (71 378 зрителей), третьей идет «Рома » (62 038 зрителей). В топ-5 также вошли «Наполи » и «Лацио».

«Ювентус» по посещаемости домашних матчей находится на 6-м месте (40 596 зрителей), «Аталанта » – на 12-м (22 780 зрителей).

По заполняемости стадиона в нынешнем сезоне лидирует «Кальяри» с показателем в 97,9%. «Ювентус » идет 2-м (97,8%), 3-е место занимает «Комо» (97,6%).