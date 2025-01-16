«Хетафе» при 16% владения обыграл «Понтеведру» из 4-й лиги Испании в Кубке. У команды Ла Лиги два удаления и лишь 79 передач за игру против 675 у соперника
«Хетафе» обыграл команду из 4-й лиги в Кубке Испании при 16% владения мячом.
Мадридская команда одержала победу над «Понтеведрой» со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 2-й минуте, это сделал Альваро Родригес.
В течение матча «Хетафе» владел мячом лишь 16% времени. Команда сделала лишь 79 передач против 675 у «Понтеведры».
Кроме того, «Хетафе» завершил матч вдевятером – на 41-й минуте прямую красную карточку получил Родригес, а на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте с поля был удален защитник Диего Рико, получивший второе предупреждение.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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