«Хетафе» при 16% владения обыграл «Понтеведру» из 4-й лиги Испании в Кубке. У команды Ла Лиги два удаления и лишь 79 передач за игру против 675 у соперника

«Хетафе» обыграл команду из 4-й лиги в Кубке Испании при 16% владения мячом.

Мадридская команда одержала победу над «Понтеведрой» со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 2-й минуте, это сделал Альваро Родригес.

В течение матча «Хетафе » владел мячом лишь 16% времени. Команда сделала лишь 79 передач против 675 у «Понтеведры».

Кроме того, «Хетафе» завершил матч вдевятером – на 41-й минуте прямую красную карточку получил Родригес , а на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте с поля был удален защитник Диего Рико , получивший второе предупреждение.