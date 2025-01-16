Инфлюэнсер попросила о разводе с Роке: «После переезда в Европу он изменился, были жестокие слова и поступки. Приходилось спрашивать, можно ли взять еду из холодильника»

Жена Витора Роке попросила о разводе.

20-летняя модель и инфлюэнсер Даяна Линс рассказала об этом в соцсетях.

Пара женилась в декабре 2023 года, незадолго до перехода Витора Роке в «Барселону».

«Я намерена развестись, мы уже начали переговоры. К сожалению, наш брак не сложился... Когда мы приехали в Европу, его поведение начало меняться… Думаю, это было из-за давления, связанного с футболом. Я должна была стать для него «тихой гаванью», но его стресс выражался в словах и поступках, которые были очень жестокими. Я пока не готова говорить об этом.

Я хочу рассказать кое-что. Как многие из вас знают, я вышла замуж в прошлом году. Я все еще замужем, и, как, наверное, большинство девушек (по крайней мере, я так думаю), я верила, что после замужества будет поддержка, эмпатия, любовь, дети, создание семьи. Когда ты выходишь замуж, нравится тебе это или нет, ты веришь, что выбрала правильного человека. Я поверила, оставила все позади... дом родителей, университет, работу. Я переехала в другую страну, чтобы быть рядом с ним. Любое изменение приносит неудобства, не так ли?

Но, в общем, как я уже сказала, я сняла это видео, чтобы поделиться своим опытом, чтобы другие не оказались в ситуациях, где нет эмпатии со стороны окружающих. И, конечно, чтобы не позволить другим причинить тебе боль. Например, спрашивать, можно ли взять что-то из холодильника в собственном доме... Или чувствовать себя беспомощной, не имея возможности выйти и купить еду, не говоря, что это для собак. И чувствовать, что просить купить еду – все равно что обращаться к незнакомцам.

В итоге я хочу сказать вот что: если у вас была полноценная жизнь до этих отношений, не оставляйте все позади. Конечно, верьте в любовь, верьте в Бога. Но если вы хотите защитить свои достижения, вступайте в отношения, где другой человек готов жертвовать чем-то ради вас, так же как и вы ради него. Потому что, если у него нет любви, заботы и желания отказаться от чего-то ради вас… он оставит вас при первой возможности. Так и будет», – сообщила Даяна в соцсетях.