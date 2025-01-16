  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инфлюэнсер попросила о разводе с Роке: «После переезда в Европу он изменился, были жестокие слова и поступки. Приходилось спрашивать, можно ли взять еду из холодильника»
52

Инфлюэнсер попросила о разводе с Роке: «После переезда в Европу он изменился, были жестокие слова и поступки. Приходилось спрашивать, можно ли взять еду из холодильника»

Жена Витора Роке попросила о разводе.

20-летняя модель и инфлюэнсер Даяна Линс рассказала об этом в соцсетях.

Пара женилась в декабре 2023 года, незадолго до перехода Витора Роке в «Барселону».

«Я намерена развестись, мы уже начали переговоры. К сожалению, наш брак не сложился... Когда мы приехали в Европу, его поведение начало меняться… Думаю, это было из-за давления, связанного с футболом. Я должна была стать для него «тихой гаванью», но его стресс выражался в словах и поступках, которые были очень жестокими. Я пока не готова говорить об этом.

Я хочу рассказать кое-что. Как многие из вас знают, я вышла замуж в прошлом году. Я все еще замужем, и, как, наверное, большинство девушек (по крайней мере, я так думаю), я верила, что после замужества будет поддержка, эмпатия, любовь, дети, создание семьи. Когда ты выходишь замуж, нравится тебе это или нет, ты веришь, что выбрала правильного человека. Я поверила, оставила все позади... дом родителей, университет, работу. Я переехала в другую страну, чтобы быть рядом с ним. Любое изменение приносит неудобства, не так ли?

Но, в общем, как я уже сказала, я сняла это видео, чтобы поделиться своим опытом, чтобы другие не оказались в ситуациях, где нет эмпатии со стороны окружающих. И, конечно, чтобы не позволить другим причинить тебе боль. Например, спрашивать, можно ли взять что-то из холодильника в собственном доме... Или чувствовать себя беспомощной, не имея возможности выйти и купить еду, не говоря, что это для собак. И чувствовать, что просить купить еду – все равно что обращаться к незнакомцам.

В итоге я хочу сказать вот что: если у вас была полноценная жизнь до этих отношений, не оставляйте все позади. Конечно, верьте в любовь, верьте в Бога. Но если вы хотите защитить свои достижения, вступайте в отношения, где другой человек готов жертвовать чем-то ради вас, так же как и вы ради него. Потому что, если у него нет любви, заботы и желания отказаться от чего-то ради вас… он оставит вас при первой возможности. Так и будет», – сообщила Даяна в соцсетях.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoВитор Роке
logoЛа Лига
logoБарселона
светская хроника
logoБетис
девушки и спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер»?
1 минуту назадСпецпроект
«Барса» продала 475 VIP-мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет за 100 млн евро. Ла Лигу уведомили о сделке 31 декабря
2 минуты назад
Генич не верит в возвращение Промеса: «Лучше, чтобы он остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем. Эту страницу надо перевернуть»
1228 минут назад
Гави считает Ямаля лучшим футболистом мира: «Ну, после Месси он лучший»
733 минуты назад
Артета об «Арсенале»: «Мы все еще в гонке за титул. Много за что можно бороться, видим, как трудно каждой команде победить»
745 минут назад
Сергей Силкин: «В РПЛ переизбыток иностранцев. В «Динамо» их 14 – для чего? Болельщики даже фамилии не запоминают. Спросите на улице, кто играет за «Динамо», «Спартак». Думаете, скажут?»
2453 минуты назад
Кин поддержал Гвардиолу, отчитавшего торговцев автографами: «Пеп прав, они просто идиоты. Раньше желающие получить футболку или фото проявляли уважение, а теперь его нет»
8сегодня, 09:59
Энрике думал выпустить Сафонова на серию пенальти с «Эспали»: «Отправил его разминаться. Не уверен, что сделал бы замену, Тенас тоже хорош, но хотел иметь все варианты»
2сегодня, 09:54
Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте: «Он унизил тысячи болельщиков, путает себя с клубом – в политике это опасно. Непрозрачностью мы похожи на «Реал», как он и хочет»
28сегодня, 09:28
Ракитич считает «Барсу» своего периода лучшей командой в истории: «Но мы не использовали это преимущество как надо. Нельзя снижать уровень даже на процент – в этом «Реал» мастер»
17сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Ракитич о ситуации с регистрацией Ольмо: «Мне все равно, касается ли это «Барсы», «Реала», «Атлетико» или другой команды. Мне не нравится, когда футболист не может играть из-за нефутбольных проблем»
5 минут назад
Журналистка Васкес о расставании Пепа с женой: «Был одержим футболом, он был превыше всего. Не собирался продлевать контракт c «Сити», но остался – Кристина решила, что с нее хватит»
37 минут назад
Невилл о Рэшфорде и Гарначо: «Их уход будет большим шагом вперед для «МЮ», Амориму нечего терять. При Фергюсоне ушли Стам, Бекхэм, Кин, ван Нистелрой – сэр Алекс сделал это, чтобы получить контроль»
523 минуты назад
«Бавария» договорилась о переходе с 21-летним вратарем Урбигом. «Кельн» отклонил первое предложение мюнхенцев и требует 10 млн евро с бонусами и процентом с перепродажи
239 минут назад
Матыцин о пиве на стадионах: «В повестке ближайших заседаний вопрос не стоит»
250 минут назад
Литвинов о Промесе в «Спартаке»: «Точно сможет что-то добавить, если сейчас приедет. Всегда выделялся – видно качество футболиста, который поиграл в Европе, в больших командах»
757 минут назад
Неймар ведет переговоры еще с двумя клубами МЛС, помимо «Чикаго Файр». «Майами» среди них нет, но бразилец хотел бы воссоединиться с Месси
3сегодня, 09:52
«Интер» за 7 млн евро купит хавбека «Ньюэллс Олд Бойз» Переса
8сегодня, 09:39
Мостовой о Смолове: «Не реализовался на сто процентов, но неудачной его карьеру не назовешь. В «Краснодаре» Федор уже доигрывает, а для голов есть Кордоба»
4сегодня, 09:38
Ракитич о Модриче: «Продлите его контракт – Перес услышит меня, надеюсь. Не только ради «Реала», но и для всех любителей футбола. Он один из немногих игроков, которых любит весь мир»
2сегодня, 09:26
Рекомендуем