«Ипсвич» за 22 млн фунтов купит хавбека «Астон Виллы» Филоджин-Байдейса

Джейден Филоджин-Байдейс перейдет в «Ипсвич» из «Астон Виллы».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , полузащитник проходит медицинское обследование, необходимое для трансфера.

«Ипсвич » заплатит «Астон Вилле » 22 млн фунтов плюс бонусы.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .