«Ипсвич» за 22 млн фунтов купит хавбека «Астон Виллы» Филоджин-Байдейса
Джейден Филоджин-Байдейс перейдет в «Ипсвич» из «Астон Виллы».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник проходит медицинское обследование, необходимое для трансфера.
«Ипсвич» заплатит «Астон Вилле» 22 млн фунтов плюс бонусы.
В этом сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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