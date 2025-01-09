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«Ипсвич» за 22 млн фунтов купит хавбека «Астон Виллы» Филоджин-Байдейса

Джейден Филоджин-Байдейс перейдет в «Ипсвич» из «Астон Виллы».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник проходит медицинское обследование, необходимое для трансфера.

«Ипсвич» заплатит «Астон Вилле» 22 млн фунтов плюс бонусы.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoДжейден Филоджин-Байдейс
возможные трансферы
деньги
logoИпсвич
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