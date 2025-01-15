Кэмпбелл надеется, что Кейн сможет выиграть трофей: «Он заслужил, невероятный бомбардир. Харри слишком хорош, чтобы не выиграть титул»

Сол Кэмпбелл надеется, что Харри Кейн сможет выиграть титул.

На данный момент англичанин выступает за «Баварию». В карьере он еще не выиграл ни одного титула.

«Он заслуживает этого. Харри – невероятный посл английского футбола и отправился интересное место, в Германию, чтобы побеждать.

Если не случится ничего непредвиденного, он должен выиграть что-то – например, чемпионский титул.

Он слишком хорош, чтобы не выиграть. Он невероятный бомбардир. Он показал, что может выступать на чемпионатах мира за свою страну и в Германии. Он слишком хорош, чтобы не выиграть трофей.

Сейчас ему 31 год, так что сейчас для него самое время что-то выиграть.

Надеюсь, потом он выиграет еще пару титулов», – сказал бывший футболист Сол Кэмпбелл.