Кэмпбелл надеется, что Кейн сможет выиграть трофей: «Он заслужил, невероятный бомбардир. Харри слишком хорош, чтобы не выиграть титул»
Сол Кэмпбелл надеется, что Харри Кейн сможет выиграть титул.
На данный момент англичанин выступает за «Баварию». В карьере он еще не выиграл ни одного титула.
«Он заслуживает этого. Харри – невероятный посл английского футбола и отправился интересное место, в Германию, чтобы побеждать.
Если не случится ничего непредвиденного, он должен выиграть что-то – например, чемпионский титул.
Он слишком хорош, чтобы не выиграть. Он невероятный бомбардир. Он показал, что может выступать на чемпионатах мира за свою страну и в Германии. Он слишком хорош, чтобы не выиграть трофей.
Сейчас ему 31 год, так что сейчас для него самое время что-то выиграть.
Надеюсь, потом он выиграет еще пару титулов», – сказал бывший футболист Сол Кэмпбелл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.goal.com
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