«Урал» и Ионов расторгли контракт. 35-летний футболист решил завершить карьеру и учиться на тренера

Алексей Ионов покинул «Урал».

Клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с 35-летним вингером по обоюдному согласию.

Ионов присоединился к «Уралу » прошлой зимой. В составе команды он провел 37 матчей и забил 5 голов.

Президент клуба Григорий Иванов прокомментировал расставание с игроком.

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать.

Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», – сказал Иванов.