«Урал» и Ионов расторгли контракт. 35-летний футболист решил завершить карьеру и учиться на тренера
Алексей Ионов покинул «Урал».
Клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с 35-летним вингером по обоюдному согласию.
Ионов присоединился к «Уралу» прошлой зимой. В составе команды он провел 37 матчей и забил 5 голов.
Президент клуба Григорий Иванов прокомментировал расставание с игроком.
«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать.
Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», – сказал Иванов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Урала»
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