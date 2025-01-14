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  • «Урал» и Ионов расторгли контракт. 35-летний футболист решил завершить карьеру и учиться на тренера
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«Урал» и Ионов расторгли контракт. 35-летний футболист решил завершить карьеру и учиться на тренера

Алексей Ионов покинул «Урал».

Клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с 35-летним вингером по обоюдному согласию. 

Ионов присоединился к «Уралу» прошлой зимой. В составе команды он провел 37 матчей и забил 5 голов. 

Президент клуба Григорий Иванов прокомментировал расставание с игроком. 

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать.

Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», – сказал Иванов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Урала»
logoАлексей Ионов
logoУрал
logoПервая лига
logoГригорий Иванов
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