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Данил Круговой: «ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ. Наша цель – побеждать в каждом матче»

Данил Круговой назвал цель ЦСКА на вторую часть сезона.

Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров. Московский клуб отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 8 баллов. 

«Какие цели у команды на вторую часть сезона? Наша цель – это выходить на футбольное поле и побеждать в каждом матче. ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ!

Личные цели? Нет, никаких личных целей я перед собой не ставлю. Нам просто вместе надо двигаться от игры к игре», – сказал защитник ЦСКА

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
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