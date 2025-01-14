Данил Круговой: «ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ. Наша цель – побеждать в каждом матче»
Данил Круговой назвал цель ЦСКА на вторую часть сезона.
Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров. Московский клуб отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 8 баллов.
«Какие цели у команды на вторую часть сезона? Наша цель – это выходить на футбольное поле и побеждать в каждом матче. ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ!
Личные цели? Нет, никаких личных целей я перед собой не ставлю. Нам просто вместе надо двигаться от игры к игре», – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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