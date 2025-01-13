«Валенсия» арендовала Ааронса из «Борнмута» с опцией выкупа за 7,5 млн фунтов
Макс Ааронс перешел в «Валенсию» из «Борнмута».
Испанский клуб арендовал 25-летнего защитника до завершения этого сезона.
В договоре предусмотрена опция выкупа. По информации журналиста Бена Джейкобса, «Валенсия» сможет выкупить футболиста за 7,5 миллиона фунтов.
В нынешнем сезоне Макс Ааронс провел три матча в АПЛ. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Валенсии»
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