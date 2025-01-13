«Валенсия» арендовала Ааронса из «Борнмута» с опцией выкупа за 7,5 млн фунтов

Макс Ааронс перешел в «Валенсию» из «Борнмута».

Испанский клуб арендовал 25-летнего защитника до завершения этого сезона.

В договоре предусмотрена опция выкупа. По информаци и журналиста Бена Джейкобса, «Валенсия » сможет выкупить футболиста за 7,5 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне Макс Ааронс провел три матча в АПЛ . Подробную статистику игрока можно изучить здесь .