Мареска о Джексоне: «Мы полностью довольны Николасом, оцениваем его не только по голам. Он уже много забил без пенальти, в отличие от большинства форвардов»

Энцо Мареска оценил игру Николаса Джексона в нынешнем сезоне.

«[Я сказал ему] просто продолжать работать так же, как он это делает. Как вы сказали, в начале сезона он много забивал – сейчас он не забивает, но мы очень довольны Николасом.

Мы судим Николаса не только по голам, а оцениваем разные действия. Недавно я разговаривал с ним. В прошлом сезоне он забил 14 или 15 голов в Премьер-лиге, и ни одного с пенальти. Холанд [исполняет] пенальти, Салах и Палмер тоже их бьют. Если забить 14-15 голов и добавить к этому пенальти, то получится 20 и более голов [за сезон].

В этом сезоне он уже много забил без пенальти. У него все получается очень хорошо. Даже без учета пенальти – это ненормально, так как большинство центрфорвардов их исполняют. Поэтому мы полностью довольны им», – сказал главный тренер «Челси».

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