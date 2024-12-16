Шервуд о Джексоне: «Иногда выглядит как рэпер или актер, пытающийся играть в футбол. Забивает в самых сложных моментах, если бы мог завершать еще и легкие, показатели удвоились бы»

Тим Шервуд отметил различные качества форварда «Челси» Николаса Джексона.

«Он такой непредсказуемый. Иногда он выглядит не как футболист. Посмотрите на этот шанс [промах Джексона из вратарской], который выглядит так, будто рэпер, актер или кто-то еще пытается играть в футбол. Но затем он внезапно включается.

Он представляет большую ​​угрозу, так как пытается зайти сзади, его не волнует, если он упускает шансы, потому что он знает, что его шанс придет. Это невероятно.

Он забивает в самых сложных моментах и упускает самые легкие, но для этого нужно иметь характер, потому что он всегда стремится предложить себя. Я восхищаюсь этим в нем.

Он еще молод, он все еще может развиваться и стать лучше. Я уверен, что тренер укажет ему на это, возьмет штаб, воссоздаст эти моменты и покажет ему, как он может сыграть лучше.

Я думаю, что он разносторонний игрок, он опережает Дидье Дрогба , одного из лучших центральных нападающих, которые когда-либо были в «Челси», после 50 матчей.

Он кажется действительно хорошей личностью, как я и говорю. Требуется большой характер, чтобы упускать большие шансы и принимать критику, но все равно выкладываться, чтобы получить эти шансы снова.

И он реализует сложные шансы – если бы он мог завершать еще и легкие, его показатели удвоились бы», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма» Premier League Productions.

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