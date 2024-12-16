Шервуд о Джексоне: «Иногда выглядит как рэпер или актер, пытающийся играть в футбол. Забивает в самых сложных моментах, если бы мог завершать еще и легкие, показатели удвоились бы»
«Он такой непредсказуемый. Иногда он выглядит не как футболист. Посмотрите на этот шанс [промах Джексона из вратарской], который выглядит так, будто рэпер, актер или кто-то еще пытается играть в футбол. Но затем он внезапно включается.
Он представляет большую угрозу, так как пытается зайти сзади, его не волнует, если он упускает шансы, потому что он знает, что его шанс придет. Это невероятно.
Он забивает в самых сложных моментах и упускает самые легкие, но для этого нужно иметь характер, потому что он всегда стремится предложить себя. Я восхищаюсь этим в нем.
Он еще молод, он все еще может развиваться и стать лучше. Я уверен, что тренер укажет ему на это, возьмет штаб, воссоздаст эти моменты и покажет ему, как он может сыграть лучше.
Я думаю, что он разносторонний игрок, он опережает Дидье Дрогба, одного из лучших центральных нападающих, которые когда-либо были в «Челси», после 50 матчей.
Он кажется действительно хорошей личностью, как я и говорю. Требуется большой характер, чтобы упускать большие шансы и принимать критику, но все равно выкладываться, чтобы получить эти шансы снова.
И он реализует сложные шансы – если бы он мог завершать еще и легкие, его показатели удвоились бы», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма» Premier League Productions.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий