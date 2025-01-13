Ромащенко о «Динамо»: «Главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, нестабильность – главная проблема. Самое интересное произойдет в конце сезона, удачу нужно заслужить»
Максим Ромащенко считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в Мир РПЛ.
«Нестабильность – главная проблема «Динамо». Болельщики хотят не нервничать, а знать, что удача будет на стороне «Динамо». Пока отрыв бело-голубых от первого места небольшой, они все еще в чемпионской гонке. Все впереди. Самое интересное произойдет в конце сезона, как это было в прошлый раз.
Спорт – это не только мастерство, но и удача. Удачу нужно заслужить. Не стоит обращать внимание только на удачу «Динамо» в прошлом сезоне. «Динамо» все еще главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. В этом году динамовцы еще попробуют свои силы», – сказал бывший полузащитник «Динамо»
После 18 туров бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 35 очками. У «Зенита» на первом месте и «Краснодара», занимающего второе, по 39 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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