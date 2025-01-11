«Интер» просит 45 млн евро за Фраттези. «Рома» хочет выплатить часть суммы в рассрочку и включить в сделку своего игрока – Кристанте или в крайнем случае Пеллегрини

«Рома» хотела бы включить в сделку по Давиде Фраттези своего футболиста.

Sky Sport Italia сообщает, что римляне в ближайшие дни могут сделать «Интеру » предложение о трансфере полузащитника.

«Нерадзурри» хотят получить около 45 млн евро. «Рома » хотела бы выплачивать одну часть суммы в рассрочку, а вместо перевода второй части отправить в «Интер» одного из своих игроков. Возможно, это будет воспитанник «Милана» Брайан Кристанте , а самым сложным вариантом называется включение Лоренцо Пеллегрини .

Отмечается, что переговоры будут сложными, но заключить сделку реально.

В этом сезоне Фраттези провел 14 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .