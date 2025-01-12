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Гендиректор «Лас-Пальмаса» о регистрации Ольмо и Виктора: «Когда кому-то откажут в следующий раз, будет ли у них такой козырь в рукаве? Вмешательство извне ставит будущее под вопрос»

Гендиректор «Лас-Пальмаса» высказался о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Если мы соблюдаем правила экономического контроля, что также является способом саморегулирования, то это для того, чтобы происходившее в прошлом больше не повторялось. Долги перед казначейством, перед социальными службами... Кроме того, этому подражают и другие лиги.

Что ж, стоит помнить, что если мы соблюдаем правила, то, возможно, именно из-за этого Педри отыграл в «Лас-Пальмасе» всего один сезон. Из-за этого прошлым летом продали Сауля Коко. Но если мы все подчиняемся одной и той же системе с одинаковыми правилами, то вмешательство извне влечет за собой большие вопросы по поводу будущего.

Итак, в следующий раз, когда какой-либо команде не откажут в регистрации...  Я вовсе не хочу заострять внимание на «Барселоне», потому что у нас отличные отношения со всеми партнерами. Что произойдет? Будет ли у нее такой козырь в рукаве, такой «джокер» от правительства? Будет ли возможность покинуть нашу экосистему, чтобы снова вмешаться?» – сказал Патрисио Виньяйо в интервью DAZN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoПау Виктор
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛас-Пальмас
финансовый фэйр-плей
logoПедри
logoСауль Коко
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